Валя Карнавал заинтриговала фото в свадебном платье

Ростовчанка Валя Карнавал заинтриговала образом в свадебном платье. Фото блогерша разместила 5 ноября.

Подписчики удивились новым фото: видно свадебное платье, белые туфли и цветы в руках. Некоторые предположили, что ростовчанка вышла замуж и решила таким образом обрадовать фанатов.

Напомним, ранее Карнавал заподозрили в романе с бизнесменом из Армении 29-летним Аргишти Эвояном. Девушка уже побывала в Армении, на родине возлюбленного. После этого подписчики заметили и кольцо на безымянном пальце Карнавал. Его оценивают в стоимость 5 миллионов рублей. Также фанаты видели ее с возлюбленным на улице.
Фото: СоцСети
