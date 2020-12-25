На Дону разыскивают пропавшую 46-летнюю женщину

В Ростовской области с 28 декабря ищут пропавшую 46-летнюю женщину. Ирина Браилко вышла из дома в Батайске в 8:00 и с тех пор не выходила на связь.Родственники и близкие женщины забили тревогу, когда узнали о ее исчезновении. Они обратились за помощью к волонтерам и полицейским. Известно, что когда батайчанка уходила из дома, она взяла с собой паспорт.Рост Ирины — 165 сантиметров. У нее худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. В день своего исчезновения пропавшая была одета в черные брюки и желтую курту с капюшоном, обута в коричневые сапоги.Если вам известно, где сейчас может быть Ирина Браилко, просьба обратиться по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.