Пропавшую 34-летнюю женщину ищут в Ростовской области

В донском регионе ищут пропавшую 34-летнюю женщину. Елизавета Калинина 4 июля вышла из дома в Новочеркасске на улице Фрунзе и до сих пор не вернулась обратно.Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг», разыскиваемая перестала выходить на связь около 9:30. Известно, что она нуждается в медицинской помощи и ее поиском занимаются родственники, а также волонтеры.Рост Елизаветы – 155 сантиметров. У нее плотное телосложение, голубые глаза и темно-русые волосы. В последний раз, когда женщину видели, она была одета в ярко-красный брючный костюм, на ногах - серебристо-черные босоножки. С собой у нее была красная сумка.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.