В Ростове ищут пропавшую 15-летнюю школьницу



В Ростове ищут пропавшую 15-летнюю школьницу. Марию Куроченко разыскивают с 12 февраля. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ДОН».



По данным ПСО, школьница вышла из дома на Волкова и не вернулась обратно. Трое суток о ее местоположении ничего неизвестно. К поиску пропавшей присоединились волонтеры и полицейские.



Рост Марии составляет 170 сантиметров. У девочки темно-русые волосы. 12 февраля на ней были светло-серая куртка, желтая толстовка, белые кроссовки с цветными вставками. С собой она взяла черный кожаный рюкзак и телефон.



Если вы что-либо знаете о местоположении Марии Куроченко, обращайтесь по телефонам: 8 (951) 500-96-13; 02 или 112.