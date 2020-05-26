В Ростовской области ожидаются сильный ветер и гроза

Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Ростовской области. О прогнозе погоды сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.В четверг, 28 мая, будет жаркий день. В дневное время суток воздух прогреется до +21...+26 градусов, а ночью - до +11...+16. При этом во второй половине прогнозируют грозу и умеренный дождь. Все остальное время осадков не будет.Кроме того, на протяжении всего дня будет дуть сильный ветер. Его сила может достигать от 6 до 11 метров в секунду. Иногда порывы восточного и юго-восточного ветра достигнут 17 метров в секунду.