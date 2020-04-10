На Дону в ближайшее время не планируется ослаблять ограничения, введённые из-за коронавируса
В Ростовской области в ближайшее время не планируется ослаблять режим самоизоляции. Об этом 11 апреля сообщил глава региона Василий Голубев.
На прошедшей неделе региональные власти обмолвились о возможном послаблении введённых в конце марта ограничений. Однако с каждым днём на Дону растёт число заболевших коронавирусом. В связи с этим никакие из действующих ограничений отменять не планируется, по крайней мере в ближайшее время.
- К сожалению, ситуация развивается таким образом, что приходится пока отказаться от любых намерений по смягчению ограничений. Только за сегодня число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Ростовской области выросло с 29 до 38. И под серьезным подозрением находятся ещё более 10 человек, сообщил 11 апреля губернатор. - Всё это заставляет нас сохранять все меры и запреты.
Таким образом, школьники продолжают учиться дистанционно, а детсадовцы остаются дома. Дошкольные учреждения будут закрыты, как минимум, до 26 апреля.
Ранее сообщалось о возможном открытии ряда предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы спасти их от возможного банкротства. Но сейчас речи об этом не идёт.
Между тем, несмотря на действующий режим самоизоляции, людей на улицах донской столице становится всё больше. Судя по всему, ростовчане устали от запретов и используют любую возможность, чтобы покинуть свои квартиры. Однако и протоколов за нарушение ограничительного режима становится всё больше. В суды уже поступили десятки дел о таких правонарушениях.
Напомним, по данным на 11 апреля в Ростовской области зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Три человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести. У остальных пациентов состояние удовлетворительное. Четыре человека выздоровели.