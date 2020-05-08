Президент заявил об окончании нерабочих дней

11 мая президент России Владимир Путин обратился к населению страны. По истечении объявленных нерабочих дней глава государства рассказал о дальнейших действиях в ситуации с коронавирусом.Владимир Путин заявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений.Решение о продлении тех или иных ограничений будут принимать губернаторы, исходя из ситуации на местах.При этом сохраняется режим ограничений. По-прежнему под запретом - массовые мероприятия, а работа всех предприятий и организаций должна проводиться с соблюдением санитарных норм.Кроме того, ограничения сохраняются для жителей страны старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.