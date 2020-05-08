Президент заявил об окончании нерабочих дней
11 мая президент России Владимир Путин обратился к населению страны. По истечении объявленных нерабочих дней глава государства рассказал о дальнейших действиях в ситуации с коронавирусом.
- С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей завершается, но борьба с эпидемией продолжается, - сказал президент.
Владимир Путин заявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений.
- У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Нельзя руководствоваться общей калькой. В одних регионах определённые действия могут создавать неоправданные риски, в других - неоправданные ограничения.
Решение о продлении тех или иных ограничений будут принимать губернаторы, исходя из ситуации на местах.
- Главы регионов, опираясь на анализ ситуации, мнение главных санитарных врачей, будут принимать решение о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка, то и ужесточать, - добавил глава государства.
При этом сохраняется режим ограничений. По-прежнему под запретом - массовые мероприятия, а работа всех предприятий и организаций должна проводиться с соблюдением санитарных норм.
Кроме того, ограничения сохраняются для жителей страны старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.