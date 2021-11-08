Показатель заболеваемости в Ростовской области подскочил до 3 868

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом подскочил на 16 единиц. По данным на 10 ноября, он стал равен 3 868 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции сохраняет значение предыдущего дня - 1,04. Это значит, что ежедневно каждый заболевший может заразить как минимум одного здорового человека.Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 162 538 жителей региона. Из них 648 подхватили COVID-19 за минувшие сутки. Не уменьшается и количество пациентов ковидных госпиталей, скончавшихся от тяжелых последствий болезни. По информации областного правительства, за минувшие сутки инфекция забрала жизни 32 человек, а общее число умерших достигло 8 013 человек.