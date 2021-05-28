Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 2 337

На Дону показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 2 337
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 30 мая, он равен 2 337 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения COVID-19 остался неизменным. Его значение составило 0,95. Если этот показатель продолжит снижаться, то власти могут рассмотреть очередное смягчение коронавирусных ограничений.

За минувшие сутки инфекцию подхватили 179 жителей донского региона, а общее количество зараженных достигло 94 014 человек. Из них 4 424 не смогли побороть болезнь. За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни 87-летнего мужчины и 82-летней женщины, сообщили в областном правительстве.

Напомним, на территории Ростовской области продолжают действовать ограничения. Необходимо носить медицинские маски в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей. Также нужно часто мыть руки, обрабатывать их специальными антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию - полтора метра.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.