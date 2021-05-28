На Дону показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 2 337

В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 30 мая, он равен 2 337 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения COVID-19 остался неизменным. Его значение составило 0,95. Если этот показатель продолжит снижаться, то власти могут рассмотреть очередное смягчение коронавирусных ограничений.За минувшие сутки инфекцию подхватили 179 жителей донского региона, а общее количество зараженных достигло 94 014 человек. Из них 4 424 не смогли побороть болезнь. За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни 87-летнего мужчины и 82-летней женщины, сообщили в областном правительстве.Напомним, на территории Ростовской области продолжают действовать ограничения. Необходимо носить медицинские маски в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей. Также нужно часто мыть руки, обрабатывать их специальными антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию - полтора метра.