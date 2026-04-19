Трое пострадавших и поврежденная инфраструктура: последствия ночной атаки БПЛА на Таганрог

Трое пострадавших и поврежденная инфраструктура после ночной атаки БПЛА на Таганрог. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пострадавшим была оперативно оказана необходимая помощь.Кроме того, атака нанесла ущерб коммерческой инфраструктуре города. По имеющейся информации, в складских помещениях вспыхнул пожар. На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются тушением огня и ликвидацией последствий. Информация о масштабах разрушений уточняется.Сообщается также, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен в Неклиновском районе. В данном районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, однако информация продолжает поступать и проверяться.На территории всей Ростовской области сохраняется действующее предупреждение о беспилотной опасности. Жителей призывают сохранять бдительность и следовать указаниям властей.