Ночью и утром 19 апреля на Ростовскую область обрушилась мощная магнитная буря

Фото: данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Мощная магнитная буря накрыла Ростовскую область ночью и утром 19 апреля. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), на регион обрушилась мощная магнитная буря.Уровень магнитных возмущений достиг показателя G-2 (умеренная буря) около полуночи 19 апреля. Ожидается, что буря сохранится как минимум до полудня пятницы, после чего ее интенсивность снизится до G-1 (слабая буря) к 12:00.Это не единственное геомагнитное событие, ожидающее жителей Донского региона в апреле. Новые магнитные возмущения уровня G-1 прогнозируются на конец месяца – 28 и 29 апреля.Метеозависимым людям в периоды магнитных бурь следует быть готовыми к ухудшению самочувствия. Возможны проявления таких симптомов, как головные боли, головокружения, тошнота и общий упадок сил. Врачи рекомендуют в эти дни больше времени проводить на свежем воздухе, отказаться от употребления кофе и тяжелой пищи, чтобы минимизировать негативное воздействие геомагнитных колебаний на организм.