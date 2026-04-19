Утром 19 апреля в Ростовской области отменили беспилотную опасность

Утром 19 апреля тревога в Ростовской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили представители РСЧС.

Напомним, что с вечера четверга, 18 апреля, в регионе действовала серия тревог, включая несколько объявлений о ракетной опасности. В ночь на воскресенье силы противовоздушной оборон отразили атаки беспилотников в Таганроге и Неклиновском районе.

В результате этих событий в Таганроге пострадали три человека, которым была оказана вся необходимая медицинская помощь. Атака также повлияла на транспортную систему города: после инцидента с БПЛА были временно скорректированы маршруты движения трамваев и автобусов.

Кроме того, в ходе ночной атаки произошло возгорание на территории складских помещений. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, занимающиеся устранением последствий.
