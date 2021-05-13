На Дону подскочил коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области подскочил коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 14 по 15 мая показатель вырос с 0,92 до 0,94. Такие данные приводит правительство региона.С чем связан рост показателей, неизвестно. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2 169. За сутки этот показатель вырос с 2 164. При этом особого скачка в росте числа заболевших нет.За сутки коронавирус выявили у 205 человек, и нарастающим итогом общее число инфицированных с начала пандемии достигло 91 130. А за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4 211 человек.