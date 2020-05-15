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На Дону под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся более семи тысяч человек

На Дону под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся более семи тысяч человек
В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся более семи тысяч человек. Информацию об этом опубликовало региональное правительство.

Всего под наблюдением находятся 7 203 человека. 7 168 из них – дома, на самоизоляции. Всего наблюдением были охвачены 29,4 тысячи жителей.

В настоящее время в Ростовской области было выявлено 2 427 случаев заражения коронавирусом. 19 человек находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период выздоровели 797 пациентов. 31 человек в области скончался от коронавируса.

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