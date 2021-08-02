На Дону почти 10 тысяч жителей подписали петицию об отмене ограничений по COVID-19

Жители Ростовской области массово подписывают петицию против новых ограничительных мер по коронавирусу. Люди создали инициативу об отмене изменений в действующее постановление регионального правительства № 272 от 3 августа. За сутки за нее проголосовали более девяти тысяч человек.Автор петиции Андрей Пименов уверен, что дополнительные меры по COVID-19 бессмысленны.Ссылка на инициативу буквально разнеслась по всем соцсетям и продолжает распространяться. Жители региона делятся ею друг с другом в чатах и сообществах. В комментариях люди отмечают, что больше всего их возмутила обязательная вакцинация.Санитарные власти попросту не оставили им выбора. Теперь, чтобы выйти на работу, сходить в банк или на почту, пообедать в ресторане, нужны антитела к COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее трех дней назад. Несколько раз в неделю сдавать анализы, чтобы подтвердить отсутствие вируса, - удовольствие недешевое. Одно такое исследование обойдется от полутора до двух тысяч рублей.При этом Роспотребнадзор словно совершенно не видит основного источника заражения - общественного транспорта, особенно в час пик. Каждое утро сотни тысяч жителей Ростовской области добираются в душных автобусах и маршрутках на работу. Десятки людей, находясь в 10 сантиметрах друг от друга, рискуют заразиться больше. Даже масочный режим, который снова стали проверять, не сможет защитить всех пассажиров. Аналогичная ситуация - и на автовокзалах. Однако никаких мер в отношении них не принимается. Складывается впечатление, что санитарные власти просто не понимают, что делать в сложившейся ситуации и действуют по принципу «наказать», а не «договориться».Больше всего от введенных ограничений пострадают рестораторы, владельцы островков в торговых центрах и аттракционов. Последних закрыли полностью. Аттракционы особенно востребованы в теплое время года. Вряд ли в октябре-ноябре кто-то будет туда ходить. И без того пострадавший в 2020 году бизнес может рухнуть окончательно.Почему Роспотребнадзор по Ростовской области и те, кто помогал разрабатывать новые антиковидные меры, не учли, что они таким образом полностью уничтожат несколько сфер бизнеса, остается загадкой.