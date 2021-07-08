Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает оставаться на отметке 1,3
Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает оставаться на отметке 1,3. Информация об этом появилась на сайте правительства донского региона.
За последние сутки в Ростовской области протестировали на коронавирус уже больше 12 тысяч человек. Для сравнения: ещё в конце прошлого месяца это число не доходило до 2 тысяч. Резкий скачок может быть связан с заявлениями правительства о закрытии заведений общепита для невакцинированных и не болевших ковидом граждан.
Вакцинировавшихся тоже много. Первую дозу за прошедшие сутки ввели 28 382 дончанам, полностью завершили вакцинацию, получив желанные антитела и справку, больше 6 тысяч жителей Дона. Всего привитых граждан в области уже больше 520 тысяч.
На 10 июля коронавирус подхватили 319 человек. Всего с момента появления опасной болезни число инфицированных уже перевалило за 102 тысячи жителей Дона. При этом почти 90% от всех заразившихся, 91489 человек, всё-так смогли одолеть вирус.