Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает оставаться на отметке 1,3

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает оставаться на отметке 1,3

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает оставаться на отметке 1,3. Информация об этом появилась на сайте правительства донского региона.

За последние сутки в Ростовской области протестировали на коронавирус уже больше 12 тысяч человек. Для сравнения: ещё в конце прошлого месяца это число не доходило до 2 тысяч. Резкий скачок может быть связан с заявлениями правительства о закрытии заведений общепита для невакцинированных и не болевших ковидом граждан.

Вакцинировавшихся тоже много. Первую дозу за прошедшие сутки ввели 28 382 дончанам, полностью завершили вакцинацию, получив желанные антитела и справку, больше 6 тысяч жителей Дона. Всего привитых граждан в области уже больше 520 тысяч.

На 10 июля коронавирус подхватили 319 человек. Всего с момента появления опасной болезни число инфицированных уже перевалило за 102 тысячи жителей Дона. При этом почти 90% от всех заразившихся, 91489 человек, всё-так смогли одолеть вирус.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.