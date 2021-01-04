В Ростовской области COVID-19 заболели более 55 тысяч человек

В Ростовской области специалисты выявили более 55 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Из них у 395 человек диагноз подтвердился за прошедшие сутки.С 8 по 9 января количество зараженных достигло 55 176 человек. Среди них 2 199 пациентов скончались от вируса.По информации регионального правительства, за минувшие 24 часа COVID-19 забрал жизни 19 человек.Ситуация по коронавирусу остается напряженной. Коечный фонд в области заполнен более чем на 80%. Ежедневно специалисты фиксируют почти по 400 новых заболевших, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты по результатам вскрытия. Если инфекция продолжит распространяться с такой скоростью, здравоохранение области может не выдержать.