В Ростовской области еще семь детей заразились коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 165 дончан, среди которых семь детей. Об этом 15 сентября сообщило правительство Ростовской области.Коронавирусной инфекцией в донском региона за последние сутки заболели семь детей. Количество зараженных пожилых дончан старше 80 лет составило восемь человек. Пациентами от 66 до 79 лет стали 32 человека с коронавирусом. Еще больше - 52 заболевших - относятся к возрасту от 18 до 45 лет. Больше всего диагноз “коронавирус” получили люди от 46 до 65 лет.По данным за прошедшие сутки, в Ростове-на-Дону зафиксировано рекордное количество заболевших за последние два месяца - 129 человек. Общее число инфицированных в регионе превысило 19 тысяч человек.