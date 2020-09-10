Большинство новых зараженных коронавирусом на Дону - люди от 18 до 45 лет

Стал известен возраст новых заразившихся коронавирусом в Ростовской области. Данные за 12 сентября публикует региональное правительство.По данным за минувшие сутки, коронавирус был выявлен у 159 человек. Из этого числа 38,4% - зараженные в возрасте от 18 до 45 лет, 35,2% - это люди от 46 до 65 лет, 15,7% заразившихся - пенсионеры от 66 до 79 лет, 6,3% - люди старше 80 лет, 4,4% - дети.Из общего числа зараженых за сутки 49 - ростовчане. Общее число заболевших опасным вирусом в регионе составляет 18 708. Жертвами за весь период стали 397 человек.