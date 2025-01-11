Жителям Ростовской области, пострадавшим от БПЛА, пообещали выплатить компенсации

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В Ростовской области пострадавшим от атаки БПЛА, пообещали компенсировать ущерб. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора Юрия Слюсаря.В регионе система противовоздушной обороны сбила 16 беспилотных летательных аппаратов 10 января. В результате массовой атаки в селах Чалтырь и Крым Мясниковского района случился ряд ЧП.У местных жителей было повреждено имущество: в домах были разбиты окна, пострадали крыши и стены жилых домов и хозяйственных построек. Также пострадали автомобили. Один из жителей получил травмы. Сейчас он находится на лечении в ростовской больнице скорой медицинской помощи.Аналогичное происшествие произошло и в хуторе Крюкове Куйбышевского района. В результате падения беспилотника были повреждены школа и дом культуры.— Мы обеспечим выплаты всем пострадавшим как в Куйбышевском районе, так и в Мясниковском, — сообщил Юрий Слюсарь.Кроме того, врио губернатора поручил министрам образования в срочном порядке восстановить образовательные учреждения.— Отдельно поручил министрам образования и культуры в кратчайшие сроки оценить затраты на восстановление местной школы и дома культуры.Средства на ремонт будут выделены из резервного фонда. В понедельник дети должны вернуться к учёбе, — отметил Юрий Слюсарь.