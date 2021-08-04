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На Дону петицию об отмене коронавирусных мер подписали почти 30 тысяч человек

На Дону петицию об отмене коронавирусных мер подписали почти 30 тысяч человек

На Дону петицию об отмене коронавирусных мер подписали почти 30 тысяч человек. На интернет-платформе Change.org. продолжают активно голосовать жители Ростовской области.

Они просят власти смягчить введенные 4 августа ограничения. Люди считают слишком жесткими новые правила: теперь попасть в общепиты, МФЦ, отделения почты и т. д. можно только при наличии прививки от COVID-19, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании не позже чем полгода назад.

Также многие не согласны с приостановкой плановой медпомощи и закрытием бассейнов в период сильной жары. Петиция стремительно набирает популярность, еще утром 5 августа число подписавших составляло 18 тысяч, а за день выросло практически вдвое.

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