На Дону петицию об отмене коронавирусных мер подписали почти 30 тысяч человек. На интернет-платформе Change.org. продолжают активно голосовать жители Ростовской области.Они просят власти смягчить введенные 4 августа ограничения. Люди считают слишком жесткими новые правила: теперь попасть в общепиты, МФЦ, отделения почты и т. д. можно только при наличии прививки от COVID-19, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании не позже чем полгода назад.Также многие не согласны с приостановкой плановой медпомощи и закрытием бассейнов в период сильной жары. Петиция стремительно набирает популярность, еще утром 5 августа число подписавших составляло 18 тысяч, а за день выросло практически вдвое.