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Девушка из Ростова попала в «ловушку» новых коронавирусных ограничений

Девушка из Ростова попала в «ловушку» новых коронавирусных ограничений

Ростовчанка попала в «ловушку» новых коронавирусных ограничений. О непредвиденной ситуации 4 августа Виктория поделилась с информационным порталом DonDay.ru.

Заложница новых правил Роспотребнадзора должна была получить новый паспорт, ей исполнилось 20 лет. Задолго до постановления девушке назначили дату посещения на 4 августа. Никто и предположить не мог, как неудачно это решение обернётся для ростовчанки.

По требованию санитарных властей региона вход в МФЦ теперь доступен только вакцинированным или людям с отрицательным ПЦР-тестом. К сожалению, обе процедуры требуют удостоверения личности, которое получить без этих документов невозможно.

- Я пришла в назначенный день, но вокруг столпилась очередь, а дверь закрыта на ключ. Вышел мужчина и сообщил, что никого не пустят без справки о наличии антител или ПЦР-теста. Но, видимо, власти не учли, что сделать прививку или сдать ПЦР-тест можно только при наличии удостоверения личности. И как быть? Паспорт получите после прививки, а прививку и тест сделайте только с паспортом. Просто замкнутый круг какой-то, – рассказывает Виктория.

Более того, по её словам, вместе с ней в очереди были и другие заложники новых правил. Это люди, изменившие фамилию, сдавшие весь пакет документов и отдавшие удостоверение личности в МФЦ по другим причинам. Теперь они вынуждены ждать ослабления ограничений, ведь другого решения в рамках закона просто нет.

Отметим, что за нахождение без паспорта в России существует административное наказание в виде штрафа до трёх тысяч рублей.

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