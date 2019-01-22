На Дону ожидаются ураганный ветер и гололедица



В донском регионе ожидается ухудшение погоды. Так, 24 января в области прогнозируют ветер, достигающий 18 метров в секунду, и гололедицу. В северных районах – метель и туман.



По информации регионального ГУ МЧС, по северу области (в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Боковском районах) похолодает до -15 градусов. Из-за гололеда возможно увеличение количества ДТП. Водителей просят быть внимательными на трассах, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.



В южных районах будет значительно теплее: +6 градусов днем и -3 ночью.