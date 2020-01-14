На Дону ожидаются похолодание до -10 и усиление ветра



В донском регионе ожидаются похолодание до -10 градусов и усиление ветра. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС.



Так, 16 января в некоторых районах температура воздуха опустится до -4 градусов ночью и +2 - днем. При этом в северных районах похолодает до -10 градусов. Также прогнозируется усиление ветра до 9 метров в секунду.



Кроме того, ожидаются туман и гололедица на дорогах. Водителей просят быть внимательными, не нарушать ПДД и соблюдать скоростной режим.