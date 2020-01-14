Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону ожидаются похолодание до -10 и усиление ветра

На Дону ожидаются похолодание до -10 и усиление ветра
В донском регионе ожидаются похолодание до -10 градусов и усиление ветра. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС.

Так, 16 января в некоторых районах температура воздуха опустится до -4 градусов ночью и +2 - днем. При этом в северных районах похолодает до -10 градусов. Также прогнозируется усиление ветра до 9 метров в секунду.

Кроме того, ожидаются туман и гололедица на дорогах. Водителей просят быть внимательными, не нарушать ПДД и соблюдать скоростной режим.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.