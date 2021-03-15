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От коронавируса выздоровели еще 349 жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 349 жителей Ростовской области
В Ростовской области медики вылечили от COVID-19 еще 349 человек. С начала пандемии по 17 марта от коронавируса выздоровели 68 913 дончан.

Растет и количество инфицированных. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 241 человека. Общее число зараженных достигло 77 466 пациентов. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме - с симптомами ОРВИ. Однако у людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров могут возникнуть осложнения. В таких случаях пациенты не могут самостоятельно дышать. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 152 жителя Ростовской области. Всего в стационаре проходят лечение 1 660 человек.

Врачи не всегда могут спасти тяжелобольных пациентов с COVID-19. За минувшие сутки вирус унес жизни девяти человек в возрасте от 38 до 86 лет. По информации регионального правительства, за период пандемии скончались 3 329 дончан.

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