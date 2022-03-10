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На Дону от коронавируса скончались еще 22 человека

На Дону от коронавируса скончались еще 22 человека

В донском регионе от коронавирусной инфекции скончались еще 22 человека. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 12 марта, в регистре умерших оказались пациенты, у которых диагностировали различные хронические заболевания помимо COVID-19. Пол и возраст скончавшихся не сообщается, но последние несколько дней от опасного заболевания умирают исключительно мужчины. С чем это связано пока остается неизвестным.

Напомним, в последние несколько дней на территории Ростовской области значительно снижается количество новых заболевших коронавирусом. Именно, поэтому смягчили и ограничительные меры. Не исключено, что в скором времени регион ждут очередные послабления.
Фото: yandex.ru
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