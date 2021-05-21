В донском регионе еще три человека стали жертвами COVID-19

В донском регионе еще три человека стали жертвами опасной коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.По данным Роспотребнадзора на 23 мая, от вируса скончались одна женщина возрастом 84 года и два мужчины. Самому молодому из них был 51 год, а второму - 79 лет. У всех них были различные хронические заболевания систем организма, в частности сердечно-сосудистой.Напомним, за весь период пандемии на территории Ростовской области от вируса COVID-19 погибли уже 4 337 человек. Это около 4% от общего количество зараженных.