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В Ростовской области за сутки коронавирус побороли 286 человек

В Ростовской области за сутки коронавирус побороли 286 человек
Количество выздоровевших от опасной инфекции в Ростовской области превысило 19 тысяч человек. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 9 октября с вирусом смогли справиться 19 203 жителя донского региона. Из них 286 человек оказались в числе здоровых за последние 24 часа.

Количество новых зараженных также не прекращает расти: с начала октября численность ежедневно заболевших коронавирусом каждый раз бьет рекорды предыдущих значений. За период пандемии COVID-19 выявили у 24 083 дончан, из них у 265 - за прошедшие сутки.

Жертвами пандемии стали еще девять человек: восемь женщин в возрасте от 42 до 83 лет и один 46-летний мужчина. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. Всего в Ростовской области от вируса скончались 568 человек.

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