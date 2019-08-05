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В Ростове осудили водителя, насмерть сбившего пешехода

В Ростове осудили водителя, насмерть сбившего пешехода
В Советском суде Ростова-на-Дону зачитали приговор водителю, который насмерть сбил женщину-пешехода. Зарайченко обвиняли в совершении преступления по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд установил, что около 7 часов женщина переходила дорогу на проспекте Стачки. Она двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время в эту сторону направлялся водитель Зарайченко. Он заметил пешехода, но не притормозил и не пропустил его. В результате автомобиль наехал на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Подсудимый вину не признал. Он рассказал, что в тот день была плохая погода - туман. Из-за этого он не заметил пешехода. При этом мужчина не сразу понял, что сбил человека. По словам Зарайченко, в момент ДТП его ослепил свет от фар другого авто. Он подумал, что удар произошел от столкновения с другой машиной, и продолжил движение.

Суд признал Зарайченко виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

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