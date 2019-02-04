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На Дону осудили чиновницу за мошенничество

На Дону осудили чиновницу за мошенничество
Фото: 113rus.ru
В Красносулинском районе Ростовской области вынесли приговор в отношении чиновницы. Начальница районного отдела образования признана виновной в мошенничестве.

В 2016 году женщина фиктивно устроила своего мужа в расчетный центр образования. Фактически мужчина не работал, но зарплату получал исправно. Деньги поступали в семейный бюджет и тратились супругами совместно. Так, за два года семья незаконно получила более 100 тыс. рублей бюджетных средств.

Суд признал супругов виновными.

- Сотрудницу отдела образования приговорили к 500 тыс. рублей штрафа, а её супруг должен заплатить 200 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Кроме того, женщину лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на госслужбе.

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