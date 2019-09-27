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Главу сельского поселения в Ростовской области осудили за взятку и мошенничество

Главу сельского поселения в Ростовской области осудили за взятку и мошенничество
В Ростовской области суд вынес приговор главе Хлеборобного сельского поселения. Людмила Гончарова признана виновной во взятке, мошенничестве и служебном подлоге.

В период с 2016-го по 2017 год женщина, занимая пост главы поселения, получила от местного жителя взятку в размере 230 тысяч рублей. За это она незаконно предоставила ему в аренду земельные участки для выращивания растительности в обход конкурсных процедур.

Помимо этого, она присвоила себе землю и заставила специалиста внести в документы ложную информацию относительно принадлежности этих участков. Так, владельцами земли стали она и её родственники.

Приговором суда Людмиле Гончаровой назначили восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима. Её сняли с должности и в течение шести лет запретили занимать пост представителя власти. Приговор в законную силу не вступил.

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  1. waspas

    Сегодня, 17:47

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