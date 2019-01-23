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За продажу наркосодержащих лекарств без рецепта в Ростовской области закрыли сеть аптек

За продажу наркосодержащих лекарств без рецепта в Ростовской области закрыли сеть аптек
В ходе внеплановой проверки Росздравнадзор нашёл нарушения в работе сети «Юг аптека +». Арбитражный суд Ростовской области приостановил деятельность структурного подразделения на 30 суток.

Как оказалось, консультант аптеки не имела фармацевтического образования. Она без рецепта продала препарат, содержащий наркотические вещества.

Суд привлёк юридическое лицо к ответственности по статье об осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. Вся сеть аптек не будет работать в течение месяца.

Такое нарушение чаще всего встречается в донском регионе. Помимо этого, многие руководители аптек брали на работу людей, не имеющих специального образования. Также они поднимали цены на лекарства, в том числе жизненно необходимые.

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