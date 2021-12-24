Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону общепиту разрешили работать до 23:00

На Дону общепиту разрешили работать до 23:00

В Ростовской области 27 декабря, в понедельник, вступили в силу очередные послабления коронавирусных органичений. Они, скорее, являются небольшими дополнениями к прошлым поправкам.

Проводить массовые мероприятия власти разрешили с шести утра до 23 часов вечера. До этого же времени будет работать и общепит. Кроме того, организаторам непродовольственных ярмарок наконец разрешили открывать торговые площадки и принимать посетителей. При этом заполняемость залов все так же не должна превышать ровно половины от общего количества мест.

Напомним, что 20 декабря власти Ростовской области разрешили открыть танцполы в барах и ресторанах.

Ранее бизнес-омбудсмен Олег Дереза и руководитель представительства федерации рестораторов и отельеров России донского региона Карина Шатворян попросили Василия Голубева разрешить заведениям общепита в Новый год работать с 8:00 до 3:00. Глава региона пошел навстречу, но без лишних рисков.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.