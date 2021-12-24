На Дону общепиту разрешили работать до 23:00

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В Ростовской области 27 декабря, в понедельник, вступили в силу очередные послабления коронавирусных органичений. Они, скорее, являются небольшими дополнениями к прошлым поправкам.Проводить массовые мероприятия власти разрешили с шести утра до 23 часов вечера. До этого же времени будет работать и общепит. Кроме того, организаторам непродовольственных ярмарок наконец разрешили открывать торговые площадки и принимать посетителей. При этом заполняемость залов все так же не должна превышать ровно половины от общего количества мест.Напомним, что 20 декабря власти Ростовской области разрешили открыть танцполы в барах и ресторанах.Ранее бизнес-омбудсмен Олег Дереза и руководитель представительства федерации рестораторов и отельеров России донского региона Карина Шатворян попросили Василия Голубева разрешить заведениям общепита в Новый год работать с 8:00 до 3:00. Глава региона пошел навстречу, но без лишних рисков.