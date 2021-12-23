За прошедшие сутки на Дону COVID-19 подтвердился еще у 530 человек

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В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 530 человек. Об этом 25 декабря сообщили в правительстве региона.Основную массу новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет - 36%. На инфицированных, которым от 46 до 65 лет, приходится 32,6%. ПЦР-тест оказался положительным у 15,3% человек в возрасте от 66 до 79 лет. Кроме того, заболели коронавирусом 5,5% пенсионеров старше 80 лет и 10,6% детей.За весь период пандемии в Ростовской области заболели опасным вирусом 191 144 человека.Отметим, в понедельник, 27 декабря, в силу вступят очередные послабления коронавирусных ограничений. Проводить развлекательные мероприятия теперь можно будет с шести утра до 11 вечера. Заведениям общепита власти также разрешили работать в это время.