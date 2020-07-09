С понедельника на Дону разрешат работать СПА-центрам и кинотеатрам

В Ростовской области постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об очередном постановлении сообщил губернатор донского региона Василий Голубев в своем «Инстаграме».Деятельность СПА-центров, саун и бань возобновят на территории Ростовской области с 13 июля. Работать данные заведения будут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, с понедельника разрешено принимать зрителей в кинотеатрах с заполняемостью залов лишь на 25%. Глава региона также отметил, что услуги общественного питания возле залов оказывать пока не будут.Отметим, что с 12 июня в Ростовской области стали работать салоны красоты и парикмахерские, с 27 июня разрешили проводить спортивные мероприятия, с 29-го открылись летние площадки кафе и ресторанов, а также зоопарки. С 6 июля в регионе открылись детские сады, гостиницы, бассейны и пляжи.