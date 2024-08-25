На Дону объявили чрезвычайную пожароопасность

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В донском регионе объявили чрезвычайную пожароопасность. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской областиСиноптики прогнозируют, в течение суток 25 августа в регионе чрезвычайную пожароопасность (5-й класс). Сложная ситуация ожидается в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных, местами в северо-западных районах и Приазовье.Также высокая пожароопасность (4 класс) прогнозируется местами в северо-западных районах.В это время нужно быть особенно внимательными и осторожными. Не стоит забывать гасить мангалы после пикника, бросать окурки и спички на землю. Соблюдение простых правил поможет избежать чрезвычайных ситуаций.