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На Дону объявили чрезвычайную пожароопасность

На Дону объявили чрезвычайную пожароопасность
В донском регионе объявили чрезвычайную пожароопасность. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области

Синоптики прогнозируют, в течение суток 25 августа в регионе чрезвычайную пожароопасность (5-й класс). Сложная ситуация ожидается в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных, местами в северо-западных районах и Приазовье.

Также высокая пожароопасность (4 класс) прогнозируется местами в северо-западных районах.

В это время нужно быть особенно внимательными и осторожными. Не стоит забывать гасить мангалы после пикника, бросать окурки и спички на землю. Соблюдение простых правил поможет избежать чрезвычайных ситуаций.
Фото: Ростов ру
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