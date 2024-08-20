В Ростовской области 20 августа объявили чрезвычайную пожароопасность

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В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность. Информацию об этом сообщили в донском ГУ МЧС.Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки, 20 августа, в регионе ожидается высокая пожароопасность — 5-й класс. Это означает, что риск возникновения крупных пожаров значительно возрастает.Особенно сложная ситуация ожидается в северо-восточных (Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Советский, Боковский, Белокалитвинский), юго-восточных (Заветинский, Ремонтненский, Орловский, Зимовниковский, Дубовский), северо-западном (Каменский) и центральных (Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский) районах. Также сложная пожарная обстановка прогнозируется на юге области (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский) и в Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский районы).На остальных территориях донского региона ожидается высокая пожароопасность — 4-й класс.В этот период особенно важно быть внимательными и осторожными. Нельзя оставлять мангалы не потушенными после пикника, бросать окурки и спички — это может привести к возникновению пожара. Соблюдение простых правил безопасности поможет избежать чрезвычайных ситуаций.