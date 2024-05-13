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В Ростовской области объявили о чрезвычайной пожароопасности

В Ростовской области объявили о чрезвычайной пожароопасности
В Ростовской области объявили о чрезвычайной пожароопасности до конца суток 13 мая и в течение суток 14 мая. Об этом сообщил ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Согласно прогнозам, чрезвычайную пожароопасность (5-й класс) стоит ожидать в Таганроге, а также в Приазовье, центральных, северо-восточных, cеверо-западных и южных районах.

Высокая пожароопасность (4-й класс) ожидается в 10 муниципалитетах. Речь идет про Верхнедонской, Дубовский, Зимовниковский, Милютинский, Морозовский, Обливский, Орловский, Тацинский, Чертковский, Шолоховский районы.

В этот период необходимо быть бдительными. Нельзя оставлять непотушенные после пикника мангалы, бросать окурки и спички.
Фото: DonDay.ru
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