В Ростовской области сельским медикам будут бесплатно предоставлять земельные участки
В Ростовской области сельским медикам будут бесплатно предоставлять земельные участки. Врио губернатора Юрий Слюсарь предложил законопроект о поддержке врачей, который уже внесен на рассмотрение в Заксобрание.
Медики, переехавшие в сельскую местность или небольшие города, смогут получить бесплатные земельные участки на шесть лет. По истечении срока землю можно оформить в собственность.
Врачи, работающие в государственных учреждениях, также смогут получить земельные участки. Это касается специалистов в таких областях, как фундаментальная медицина, клиническая медицина, науки о здоровье и профилактическая медицина, фармация и сестринское дело.
- Поправки в областной закон рассмотрят на заседании Законодательного Собрания 5 июня.