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В Ростовской области сельским медикам будут бесплатно предоставлять земельные участки. Врио губернатора Юрий Слюсарь предложил законопроект о поддержке врачей, который уже внесен на рассмотрение в Заксобрание.Медики, переехавшие в сельскую местность или небольшие города, смогут получить бесплатные земельные участки на шесть лет. По истечении срока землю можно оформить в собственность.Врачи, работающие в государственных учреждениях, также смогут получить земельные участки. Это касается специалистов в таких областях, как фундаментальная медицина, клиническая медицина, науки о здоровье и профилактическая медицина, фармация и сестринское дело.- Поправки в областной закон рассмотрят на заседании Законодательного Собрания 5 июня.