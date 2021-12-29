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На Дону нашли женщину, пропавшую без вести две недели назад

На Дону нашли женщину, пропавшую без вести две недели назад
В Ростовской области нашли живой 50-летнюю женщину, пропавшую без вести. Алла Архипова не выходила на связь с родными больше двух недель.

Жительница станицы Тацинской ушла из дома 22 декабря 2021 года. Родственники забили тревогу и попытались найти ее самостоятельно. Однако местонахождение Аллы оставалось неизвестным. Тогда близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ. Ориентировки с фотографией пропавшей облетели весь интернет и появились в общественных местах станицы и ближайших населенных пунктов.

Спустя две с половиной недели Аллу нашли живой. Правоохранителям предстоит выяснить, где все это время находилась пропавшая и почему не выходила на связь.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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