В Ростовской области нашли живой женщину, пропавшую без вести
В Ростовской области пропавшую без вести женщину нашли живой. 42-летняя Инна Полященко несколько дней не выходила на связь с родными.
Она ушла из дома 3 сентября. Когда женщина не вернулась к вечеру, близкие забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.
Спустя несколько дней, 8 сентября, Инну Полященко нашли живой. Где она находилась все это время и почему не давала о себе знать, неизвестно.