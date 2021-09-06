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В Ростовской области нашли живой женщину, пропавшую без вести

В Ростовской области нашли живой женщину, пропавшую без вести
В Ростовской области пропавшую без вести женщину нашли живой. 42-летняя Инна Полященко несколько дней не выходила на связь с родными.

Она ушла из дома 3 сентября. Когда женщина не вернулась к вечеру, близкие забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Спустя несколько дней, 8 сентября, Инну Полященко нашли живой. Где она находилась все это время и почему не давала о себе знать, неизвестно.

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