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На Дону коронавирусом заболели 95 464 человека

На Дону коронавирусом заболели 95 464 человека


За сутки с 7 по 8 июня в Ростовской области выявили 155 больных COVID-19. За всё время пандемии инфицированных насчитывается уже более 95 тысяч.

Не смогли побороть болезнь 4 529 жителей региона, учитывая 16 человек, скончавшихся за эти сутки. Из них 12 женщин в возрасте от 46 до 86 лет и четверо мужчин от 49 лет до 81 года.

Чтобы не заболеть опасной инфекцией, Минздрав советует избегать большого скопления людей, чаще мыть руки и стараться не трогать лицо руками.

Напоминаем, вирус распространяется как воздушно-капельным путем, так и контактным. Так, вирус может передаваться через поручни в общественном транспорте, дверные ручки и другие поверхности.

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