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COVID-19 за сутки заболели 185 жителей Ростовской области

COVID-19 за сутки заболели 185 жителей Ростовской области
В Ростовской области растет число инфицированных коронавирусом. За сутки с 25 по 26 мая медики зафиксировали 185 случаев заражения COVID-19. Большинство новых пациентов - люди от 46 до 65 лет (38,9%). Немного меньше заболевших оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет (31,9%). Диагноз подтвердился у пенсионеров от 66 до 79 лет (14%). У людей старше 80 лет и детей выявили наименьшее количество случаев заражения (по 7,6%).

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 93 289 жителей донского региона. Из них 4 370 не смогли побороть опасный вирус. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 14 человек. По информации правительства области, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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