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За сутки COVID-19 выявили у 199 жителей Ростовской области

За сутки COVID-19 выявили у 199 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 199 человек. По данным на 13 мая, диагноз подтвердился у 60 людей в возрасте от 18 до 45 лет (30,1%). Среди зараженных также оказались 64 человека от 46 до 65 лет (32,2%). Врачи выявили инфекцию у 44 пенсионеров от 66 до 79 лет (22,1%) и 22 пожилых дончан старше 80 лет (11,1%). Вирус не обошел стороной даже детей. COVID-19 подхватили девять несовершеннолетних.

Всего за период пандемии коронавирус диагностировали у 90 721 жителя донского региона. Из них 4 172 не смогли побороть болезнь. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - астма, гипертония, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные и заболевания легких.

Фото: РБК.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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