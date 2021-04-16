На Дону коронавирус выявили еще у 240 людей

В Ростовской области выявили еще 240 случаев заражения COVID-19. Об этом 18 апреля сообщили в региональном правительстве.Среди новых заразившихся инфекцией 34,6% - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет, 32% - люди от 46 до 65 лет. Еще 21,7% жителей - пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет. Также за последние сутки инфекцию обнаружили у 15 пожилых дончан старше 80 лет и у 13 несовершеннолетних.Несмотря на то, что в донском регионе уровень заболеваемости остается стабильным, число летальных исходов не уменьшается. За минувшие сутки не стало 21 пациента ковидного госпиталя. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 3 905 человек. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.