На Дону коронавирус подхватили еще 518 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось количество заболевших коронавирусом. За сутки с 25 по 26 декабря инфекцию подхватили 518 человек.Молодежь от 18 до 45 лет остается на лидирующей позиции по числу новых зараженных - 40,7%. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и люди от 46 до 65 лет (31,7%). Также положительные результаты ПЦР-тестов получили пенсионеры. 15,1% с подтвержденным диагнозом - жители региона от 66 до 79 лет, еще 4,8% - старше 80 лет. Заболели и дети: 7,7% среди начавших борьбу с коронавирусом - несовершеннолетние.Общее число инфицированных достигло 191 662 человек. По информации регионального правительства, 9 488 из них не смогли побороть болезнь. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями: астмой, сахарным диабетом, гипертонией и онкологией.