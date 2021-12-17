В Ростовской области коронавирус диагностировали еще у 646 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось количество инфицированных коронавирусом. За сутки с 16 по 17 декабря COVID-19 подхватили 646 человек.Среди новых пациентов с коронавирусом 40% составляет молодежь от 18 до 45 лет (258 человек). На втором месте по числу новых зараженных оказались люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной группе зафиксировали 208 случаев заболевания, или 32,2%. Положительные результаты ПЦР-тестов получили и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 101 человека от 66 до 79 лет (15,6%) и у 33 - старше 80 лет (5,1%). Вирус подхватили и дети. В числе инфицированных 65 - несовершеннолетние.По информации регионального правительства, с начала пандемии COVID-19 заболели 186 610 человек. Из них 9 269 не смогли побороть вирус. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.