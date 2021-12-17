В Ростовской области коронавирусом заболели еще 539 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области снизился прирост инфицированных COVID-19. За сутки с 20 по 21 декабря вирус подхватили 539 человек. Это значение впервые за месяц оказалось меньше 600 и стало минимальным за последние несколько месяцев.В числе новых зараженных оказались 36,4% людей от 46 до 65 лет. Эта возрастная категория стала лидером по числу инфицированных за последние сутки. Немного меньше пациентов с COVID-19 появилось среди молодежи от 18 до 45 лет (33,8%). Также борьбу с болезнью начали пенсионеры. Положительные результаты тестов на коронавирус получили 15% жителей региона от 66 до 79 лет и 4,8% - старше 80 лет. Инфекцию подхватили и дети. Медики зафиксировали 10% случаев заражения среди несовершеннолетних.С начала пандемии число заболевших на Дону достигло 189 018 человек. По информации областного правительства, 9 370 из них скончались от тяжелых последствий. Умершие страдали хроническими заболеваниями, в том числе астмой, сахарным диабетом, гипертонией и онкологией.