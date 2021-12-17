Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 539 человек

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 539 человек
В Ростовской области снизился прирост инфицированных COVID-19. За сутки с 20 по 21 декабря вирус подхватили 539 человек. Это значение впервые за месяц оказалось меньше 600 и стало минимальным за последние несколько месяцев.

В числе новых зараженных оказались 36,4% людей от 46 до 65 лет. Эта возрастная категория стала лидером по числу инфицированных за последние сутки. Немного меньше пациентов с COVID-19 появилось среди молодежи от 18 до 45 лет (33,8%). Также борьбу с болезнью начали пенсионеры. Положительные результаты тестов на коронавирус получили 15% жителей региона от 66 до 79 лет и 4,8% - старше 80 лет. Инфекцию подхватили и дети. Медики зафиксировали 10% случаев заражения среди несовершеннолетних.

С начала пандемии число заболевших на Дону достигло 189 018 человек. По информации областного правительства, 9 370 из них скончались от тяжелых последствий. Умершие страдали хроническими заболеваниями, в том числе астмой, сахарным диабетом, гипертонией и онкологией.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.