На Дону коэффициент распространения коронавируса остается на единице

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет прежнее значение. По данным на 19 ноября, он равен единице.Несмотря на стабильность этого показателя, в регионе снова увеличился ежедневный прирост инфицированных. За минувшие сутки COVID-19 подхватили еще 650 человек. Всего с начала пандемии количество зараженных достигло 168 390. В большинстве случаев люди переносят коронавирус в легкой форме. Однако есть и те, кто с трудом справляется с новой болезнью без помощи медиков.В основном опасный вирус протекает тяжело у людей пенсионного возраста. Как правило, такие пациенты чаще имеют хронические заболевания, которые может усугубить COVID-19. Кроме того, у большинства пожилых людей ослаблен иммунитет. Медики вылечили уже более 143 тысяч жителей региона. Однако спасти удалось не всех пациентов ковидных госпиталей. Коронавирус забрал жизни 8 314 человек, сообщили в областном правительстве.