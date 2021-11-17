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На Дону коэффициент распространения коронавируса остается на единице

На Дону коэффициент распространения коронавируса остается на единице
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет прежнее значение. По данным на 19 ноября, он равен единице.

Несмотря на стабильность этого показателя, в регионе снова увеличился ежедневный прирост инфицированных. За минувшие сутки COVID-19 подхватили еще 650 человек. Всего с начала пандемии количество зараженных достигло 168 390. В большинстве случаев люди переносят коронавирус в легкой форме. Однако есть и те, кто с трудом справляется с новой болезнью без помощи медиков.

В основном опасный вирус протекает тяжело у людей пенсионного возраста. Как правило, такие пациенты чаще имеют хронические заболевания, которые может усугубить COVID-19. Кроме того, у большинства пожилых людей ослаблен иммунитет. Медики вылечили уже более 143 тысяч жителей региона. Однако спасти удалось не всех пациентов ковидных госпиталей. Коронавирус забрал жизни 8 314 человек, сообщили в областном правительстве.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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