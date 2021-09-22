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Коэффициент распространения коронавируса на Дону равен 0,99

Коэффициент распространения коронавируса на Дону равен 0,99
Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 24 сентября, он равен 0,99.

Несмотря на стабильность этого показателя, число инфицированных в регионе продолжает увеличиваться. За последние 24 часа пациентами с коронавирусом стали еще 478 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 135 713 человек.

По информации регионального правительства, большинство инфицированных уже побороли опасный вирус. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. COVID-19 забрал жизни 6 642 человек. Из них 26 скончались за минувшие сутки. Это 15 женщин в возрасте от 48 до 84 лет и 11 мужчин — от 52 до 79 лет.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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